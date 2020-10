Poctu Black Sabbath nahrálo několik skupin

Thou natočili Wheels Of Confusion, The Obsessed skladbu Tomorrow's Dream, High Reeper baladu Changes, Matt Pike předělal Fx, Spirit Adrift Supernauta a Green Lung skladbu Snowblind. Na desce se podíleli také Whores (Cornucopia), Tony Reed (Laguna Sunrise), Haunt (St. Vitus Dance) a Zakk Sabbath (Under The Sun).