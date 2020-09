Pocta českému básníkovi v Ipswichi. Mají tam ulici Ivana Blatného

Léčebna St. Clements fungovala do roku 2002, po uzavření v ní byly kanceláře a nedávno developer areál přestavěl na bydlení.

Vycházejí dosud nepublikované Blatného básně z 80. let

Blatný, který do britského exilu odjel jako uznávaný básník po komunistickém převratu v roce 1948, se v Anglii záhy začal léčit kvůli psychickým obtížím. Natrvalo byl s diagnózou paranoidní schizofrenie internován v roce 1954 v Essexu, odkud byl v roce 1967 převezen do psychiatrické nemocnice St. Clements v Ipswichi. Právě tady se seznámil se zdravotní sestrou Frances Meachamovou, která jeho rukopisy poslala do nakladatelství manželů Škvoreckých v Torontu, kde později vyšly jeho sbírky Stará bydliště a Pomocná škola Bixley.