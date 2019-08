Písničkářka Cat Clyde: V přírodě se cítím jako doma

Stále si přesně vybavuji, jak krásný pocit mě při tom poslechu doprovázel. Byl to vůbec první člověk, kterého jsem slyšela hrát na nějaký hudební nástroj. Nicméně nemyslím si, že by mě nějak výrazně hudebně ovlivnil. V tu dobu jsem ještě hudbu neprožívala intenzivně.

Bylo to velice zajímavé. Pronajala jsem si kabinu v lese, ve které jsem následně vytvořila malé nahrávací studio. Vzala jsem si s sebou jednu soulovou skupinu, která si říká Carlo a pochází z Toronta. Byli jsme tam asi týden a byl to opravdu krásný zážitek. Byli jsme izolováni od populace a za okny sněžilo.

Nicméně poté, co jsme se vrátili, nebyla jsem s výsledkem úplně spokojená. Po pár měsících jsem se proto rozhodla v nahrávání alba pokračovat a vyrazila jsem do hudebního studia Bear Creek v Seattlu, kde jsem strávila dva týdny. Bylo to vůbec poprvé, co jsem nahrávala se studiovými hudebníky. Nicméně i po těchto dvou týdnech jsem měla pocit, že je co zlepšovat.