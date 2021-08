Písničkářka Anna Vaverková: Kocovina bývá příznivá pro kreativitu

Kocovina ale bývá příznivá pro kreativitu. Neopíjím se nějak často, a když už ano, je to pro mě vrchol určitého vnitřního stadia. Něco se ve mně nahromadí a nevím, jak to mám řešit. A tak to vyplavím alkoholem. Nechci teď však působit jako notorička, pití mi spíše pomáhá nahlédnout do sebe z jiné perspektivy. Danou záležitost pak uzavřu a jdu dál.