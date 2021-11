Písničkář Xindl X: Prásknul jsem toho na sebe tentokrát víc

Mluvili jsme o tom, jak by mohly znít. Posílal jsem jim různé referenční nahrávky hudby, která mě teď baví a kterou by ta která skladba mohla být načichnutá. Oni mi pak poslali svou verzi, o které jsme se bavili případně dál.

V první vlně pandemie jsme chtěli být s rodinou na Tenerife. V momentě, kdy se tam ale objevilo nějakých pět případů covidu-19, což je z dnešního pohledu počet směšně nízký, jsme se lekli a vrátili se do Čech. Odjeli jsme na víkend na návštěvu rodičů, a nakonec u nich zůstali tři nebo čtyři měsíce.

Během té doby jsem napsal všechny písně na desku. Kvůli covidu jsme se ale nemohli potkávat s producenty, takže jsem třeba jel do studia k Daliborovi Cidlinskému, proběhl jsem jím tak, abychom se nepotkali, zavřel jsem se v nahrávací místnosti, on přišel, natočili jsme zpěvy i kytary, a já potom zase vyběhl a odjel za rodinou.

Musím to zaklepat, ale dobrá. Jsme v prvním stupni, to znamená minimum opatření. Přestože mi přijde, že je na ostrově více turistů než v minulých letech, virus se nijak zvlášť nešíří.

Myslím, že kdybychom nečetli zprávy a nekoukali na Facebook, ani o ní nevíme. Z Tenerife není vidět a nikdo nemá obavy, že by se tam mohlo stát něco podobného. Na různých místech se ale na La Palmu vybírají peníze. A pořádají se tam zájezdy, lidé se jezdí dívat na bouřící sopku. Přijde mi to bizarní, ale prosím.

Vždycky si myslím, že ano. Jakmile ale začnu s někým hovořit, dojde mi, že to tak není. V momentě, kdy Španělé začnou mluvit rychlostí, na kterou jsou zvyklí, tak se prostě musím snažit, abych jim rozuměl.

Ano, má. Skládání na desku pro mě vlastně byla forma terapie. V době, kdy jsem to dělal, totiž byla hudba jediná věc z normálního světa. V televizi nás pořád strašili, lidé se báli, nikdo nevěděl, co bude dál, a já občas nabýval dojmu, že jsme těsně před koncem světa. Že jsem si držel pracovní morálku, psal písně a odehrál spoustu online koncertů, mi pomohlo odpoutat se od těch špatných věcí.

Pár lidí už mi řeklo, že deska Terapie je o mně víc než ty předchozí. Víc jsem toho na sebe prásknul. V písních totiž obvykle glosuju věci kolem, než že bych se pouštěl do sebezpytných témat.

Na albu je písnička Lovec perel, která je o mém vztahu se ženou, o tom, že vnímám, že je pro ni občas těžké žít s někým, kdo se často uzavírá do svého vnitřního světa. Demonika je o mém milostném vztahu s alkoholem, který jsem v poslední době řešil. Sing Sing je zase o mých vnitřních straších. Myslím si, že jsem se o sobě více rozezpíval proto, že jsem ty písničky psal ve složité době.

Je to už pokus číslo tři, ale první vážný. První dvě byly spíš legrácky.

To už v pořádku není, přitom to začalo jen tou jednou skleničkou. Dospěl jsem k závěru, že pro mě je řešením nepít vůbec. Teď mám období, kdy nepiju. Doufám, že to vydržím.