Písničkář Láska vydal píseň o Ukrajině

„Hodně jsem přemýšlel nad vizuální stránkou celé věci. A aby to bylo co nejvíc autentické, rozhodl jsem se oslovit několik ukrajinských uprchlíků a známých a požádat je o videa či fotky, které bychom mohli použít. Samozřejmě to bylo emočně náročné, ale podařilo se. Část materiálu pochází od mé nové ukrajinské kamarádky, kterou jsme i s rodinou přivezli z hranic sem k nám do Čech. Jiná část zase pochází od ,studentů´, kteří začali chodit na hodiny češtiny k mojí ženě,“ dodal.