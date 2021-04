Pete Davidson jako punker Joey Ramone

Poté co sedmadvacetiletý americký herec Pete Davidson podal výtečný výkon v americkém filmu The King of Staten Island režiséra Judda Apatowa (s nímž spolupracoval i na scénáři), zapojí se do dalšího projektu. Půjde o životopisný snímek I Slept With Joey Ramone (Spal jsem s Joeym Ramonem), ve kterém bude hrát zpěváka americké punkrockové kapely Ramones Joeyho Ramonea. Film bude natočen pro streamovací platformu Netflix.