Paulina Skavova: Sochařky jsou ohrožený druh

Určitě ano. Vycházím sice z různých předobrazů, jak ze starodávných mytologií, tak z mladších legend nebo pohádek, ale kdybychom udělali například rozbor pohádky Červená karkulka či mnoha jiných, stejně bychom se dostali hluboko do historie k velmi starým základům, které souvisejí právě s nejstaršími mýty.

Nelovím. Jednou se mě nějaký novinář zeptal, co jsem už ulovila, ale na to můžu říct jen, že svého manžela.

Manžel (Petr Zvolánek) je trenérem národního střeleckého týmu, specializuje se na brokové disciplíny. Z tohoto hlediska má určitě k lovu blíž než kdokoli jiný. Občas se nějakého lovu i účastní a přinese domů třeba bažanty, ale rozhodně to pro něj není vášeň.

Nepřesvědčila, to tak nějak samo vyplynulo. Sice jsem říkala, že jsem manžela ulovila, ale přesněji řečeno jsem si ho před pětadvaceti lety stopla, když jsem jela provázet na Kuks. On vystudoval lesnickou školu v Trutnově, takže silný vztah k přírodě máme oba, a tehdy byl dokonce členem Řádu svatého Huberta. Ale na hájovnu poblíž Písku jsme se dostali díky jeho práci trenéra, protože budova je součástí oploceného střeleckého areálu.

O tom jsem snila už na akademii! Práce u filmu mi totiž jako sochařce nabízí to, co tady bylo ještě před sto lety normou. Sochař tvořil ve spolupráci s architektem, socha byla nedílnou součástí architektury, a sochařská práce ve veřejném prostoru byla tak mnohem koncepčnější. A já vím od filmového architekta vždy přesně, jak vypadá lokace, scéna, a tak můžu vytvářet sochy, které pak fungují po všech stránkách.

S filmem Protektor, který měl premiéru v roce 2009. S jeho architektem Ondřejem Nekvasilem spolupracujeme doposud. Mám za sebou asi už dvacet realizací, v současné době jsou to hlavně zahraniční produkce.

Ještě se vrátím k té práci na zakázku. Já jsem typ sochaře, který miluje úkoly. Díky nim se totiž dostanete někam, kam byste si jinak netroufla, nebo by vás to prostě jen nenapadlo. Lidskou přirozeností je vytvářet si rituály a schémata, a to se týká i umělecké tvorby. Pro mě tedy zakázky vlastně představují něco jako sochařský fitness.