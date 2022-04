Pašijové hry v kulisách hradu Lipý sledovaly stovky lidí

Šlo o návrat přerušené tradice. Kristus na kříži vztyčeném na hradě Lipý poprvé trpěl už v roce 2004, od roku 2019 se ale oblíbené představení nehrálo. Letos se do kulis středověkého hradu vrátilo se vším, co k tradici českolipských pašijových her patří - tedy s početnou skupinou amatérských herců, se živým orchestrem i autorskou hudbou, kterou pro pašije složil ředitel českolipské základní umělecké školy Marek Kučera.