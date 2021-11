Organizátoři napoleonských akcí prohráli bitvu s koronavirem

„Účastníci měli být z patnácti zemí světa. takže teď musíme všechny informovat o zrušení akce. Bohužel nedá se nic dělat. V samotném bitevním poli jsme sice byli schopni dodržet patřičná pravidla, ale mezi návštěvníky by to už bylo velmi obtížné,“ řekl Právu dlouholetý organizátor bitevních ukázek Miroslav Jandora ze společnosti Austerlitz. Bitevní ukázka je každoročně velkým diváckým tahákem, k bitevnímu poli či do vojenských ležení, které k ukázce rovněž patří, se přijíždí i za špatného počasí podívat minimálně deset tisíc lidí. Kvůli vládním opatřením se ruší i další akce ve dnech 3. a 4. prosince, za kterými do Slavkova a okolí míří každý rok další tisíce lidí z Česka i řady dalších zemí.