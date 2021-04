Ondřej Fencl z tria Hrubý - Fencl - Barry: Třeba sami sebe překvapíme

Od roku 2013 hraju s Honzou Hrubým v doprovodné sestavě Vladimíra Merty. On s Vláďou hraje samozřejmě déle, ale společně jsme tam těch zhruba sedm osm let. Když byla zpěvačka Lenka Filipová nemocná, Sean Barry, její dvorní harfenista, neměl práci a my ho najímali na koncerty jako řidiče. On si přibalil do kufru harfu a hrál s námi. A jezdil občas i poté, co už Lenka začala znovu vystupovat.