Nový videoklip Mandrage je o lásce a vášni

Za scénářem a režií klipu k singlu Vidím to růžově stojí duo Jordan Haj a Givinar Kříž. Odvyprávělo ho podle svých slov s jasným romantickým podtextem. „Ačkoliv by mohl na papíře působit neláskyplně, je to rozhodně příběh o lásce a vášni. Myslíme si, že té hudbě bude slušet, a textu ještě více. Je to vlastně takové žánrové pojetí love story po vzoru několika filmů nebo určitých scén z nich, které se nám líbí a připadají nám sexy,“ říkají Haj a Kříž.