Novinář David Macháček: Fotodeník je jako čištění zubů

Koncept však zůstal stejný jako v předchozích letech. Každý den si zapisuji jedním snímkem s přidruženým dvojverším. Jediným a nepřekročitelným pravidlem je pro mě pravidelnost. Pro fotky si cíleně nechodím, není to tak, že bych přemýšlel, co dneska vytvořím, třeba na základě počasí. Na objekty narážím za běžného fungování.

Nehledám, přicházejí ke mně samy. Kdyby si ale někdo dal tu práci a procházel fotografie v knize chronologicky, zjistil by, že jsou mezi nimi obrovské výkyvy. Občas potkávám zajímavé jevy, jindy mám zase deset fotek za sebou, které jsou z kvalitativního hlediska špatné. Pro mě ale mají cenu, protože jsou otiskem dní.

Z předchozí publikace dýchala podstata deníku, šlo o zpětný pohled do mého života, což se odrazilo i v názvu. Formát jsme ctili pevnou strukturou, co fotka, to jedna stránka. U nové knížky jsme s grafikem toto uspořádání opustili, chtěli jsme s ní pracovat více výtvarněji, a tak jsme některé snímky z výsledné podoby vyřadili. Základem byla čistá nahodilost, potkávání inspirace.