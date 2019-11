Nové knihy: Ždichynec, Bryndza, Indridason, Weirová i Graclík

Titul patří do legendární série knih mapujících dobrodružství britského letce Jamese Biggleswortha za 1. a 2. světové války. Už od prvního českého vydání Bigglese z roku 1938 obsahuje kniha tradičně povídky ze dvou Johnsových knih The Camels Are Coming a Biggles of the Camel Squadron.

Považujete politiku za špinavý byznys? A teď se do ní opřela i Quinn. Když se Harley Quinn přestěhovala do New Yorku, jeho zkorumpovaný starosta DePerto jí od počátku byl trnem v oku – a také kudlou v zádech, kulkou do obličeje a palicí do hlavy. Ale naše oblíbená superpadouška si to nenechá jen tak líbit.