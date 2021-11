Nové knihy: Schinostová, Gajdušková a Niedl

Vedou sice oddělené životy a prožívají vlastní vztahy, každý rok v ten samý den se však setkávají. Po nějakou dobu to funguje, až si jednoho dne Fallon není jistá, jestli jí Ben říká pravdu, nebo si jen realitu vymýšlí, aby dosáhl své dokonalé zápletky.

Vánoce jsou tradičně nazývány svátky klidu a míru, pro hrdiny povídek devíti soudobých českých autorů je to ovšem spíše období plné nejistot, pochyb a často také tíživé samoty. Ale kdy jindy věřit ve šťastné konce než právě o Vánocích?

Adam Plachetka je český operní zpěvák, basbarytonista světového formátu, který je známý nejen hudebním odborníkům, ale i širší veřejnosti. Ve svých pětatřiceti letech se dostal na nejslavnější světová pódia včetně Metropolitní opery. Je však známý také z různých televizních pořadů a proslavil se velmi úspěšným koncertem ve vyprodané O2 Aréně. V této knize najdete rozhovory, které s ním vedl jeho kolega ze studentských let na Pražské konzervatoři a nyní též renomovaný operní dramaturg a hudební publicista Vojtěch Babka.

Dokážete si představit, že svou zaslouženou dovolenou trávíte namísto u moře uprostřed vlčí smečky a pro samou starost o vlčí mláďata nevíte, kam dřív skočit? Právě to se stalo Monice Zelinové, typicky městské ženě, která kvůli nečekanému souběhu událostí přehodnotila své priority, vybočila z pohodlí obvyklého rytmu společenského života a odjela takřka „do divočiny“.

Ve své knize vás nechá nahlédnout nejen do zákulisí náročného odchovu handicapovaných vlčích mláďat v domácnosti, ale přiblíží vám i kontakt s dospělými vlky v jejich rozlehlém výběhu.

Nový historický román popisující osudy Ondřeje z Rohatce, který se po několika letech, kdy se živil jako žoldnéř, rozhodne s tímto způsobem obživy skončit. Vzhledem k tomu, že při něm nezbohatl, považuje takový život za nepřiměřeně nebezpečný. Vrací se z Itálie, kde se zúčastnil tažení kralevice Karla Lucemburského a kde sice získal rytířské ostruhy, ale ztratil přítele. A také je zvědavý na dar, který na něho čeká v Čechách. Jedná se o malý hrad, spíše však hrádek na Křivoklátsku. To, že konečně nalezne klid, je ovšem jen iluze.

Tato publikace s více než 500 fotografiemi a kresbami představuje židovské náboženství a filozofii, tradice a zvyklosti v celé jejich úplnosti. Jedná se o podrobný úvod do judaismu a jeho bohatého kulturního a duchovního dědictví.

Originální a odvážný románový debut oscarového scenáristy mistrovských filmových děl V kůži Johna Malkoviche, Adaptace, Věčný svit neposkvrněné mysli a Synekdocha, New York. Hlavnímu hrdinovi, neurotikovi a nedoceněnému filmovému kritikovi, se připlete do cesty výjimečný film natočený záhadným outsiderem – film, díky němuž se jeho kariéra určitě dotkne hvězd a který otřese celým světem kinematografie. Vždyť se vyznačuje naprosto výjimečnou stopáží v délce tří měsíců a jeho samotářský autor na něm pracoval celých devadesát let! B. Rosenberger Rosenberg okamžitě pochopí, že se mu konečně vyjevilo jeho životní poslání: seznámit s tímto dílem celé lidstvo. Sarkastická meditace o významu umění, čase, paměti, identitě, možnostech komedie, ale i o podstatě existence přináší střípky pravdy na místech, kde je nikdo nečeká. Kniha napěchovaná skvělými, fantasticky nápaditými gagy, z nichž bytost trpící úzkostí a smutkem vytváří obrovité, hrubě tesané balvany kosmického zoufalství.

Leda, 624 stran, 299 Kč