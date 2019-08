Nové knihy: Nedbal, Methos, Martinezová i Jindra

Major dělostřelectva Jaroslav Krátký jako jediný účastník operace KARAS odjel na jaře 1942 jako atašé do Turecka, kde se zapojil do činnosti čs. zpravodajské expozitury sídlící v Istanbulu s posláním odjet opět na Slovensko, kde úspěšně zřídil spojení s Londýnem.

Novopečený právník Brigham Theodore nastoupí do firmy v Salt Lake City. Amanda Piercová je utrápená a vyčerpaná žena, které psychopat znásilnil a zavraždil dceru. A ona se mu pomstila. Novopečený právník se pouští do boje nejen o kariéru, ale i o život klientky.

Před deseti lety unesli Charlotte syna. Stačila vteřina nepozornosti a malý Lucas beze stopy zmizel. Po dlouhém a bezvýsledném pátrání ale přichází zvrat. Lucas žije. A stojí přímo před Charlotte. Ještě včera by za to dala všechno na světě. Problém ale je, že Lucas o ni nestojí…

Piet Hoffman pracoval pro švédskou policii jako utajený informátor. Zavřeli ho do vězení, aby infiltroval mafii. Ta ho odhalila a odsoudila k smrti. Stačí však zaplést se do únosu amerického politika a musí spolupracovat s tím, kdo tenkrát vydal rozkaz ho zabít…

Stockholm, 1793. Ve vodách jezera se najde mrtvola bez rukou a nohou. Vyšetřování musí být co nejdiskrétnější, proto se případu ujímá zvláštní spolupracovník stockholmské policie Cecil Winge. Parťákem se stane veterán Mickel Cardell, na povrchu drsný, ale se srdcem na správném místě. Co Winge nevyřeší intelektem, to Cardell zajistí pádnou ranou svou dřevěnou protézou.