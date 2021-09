Nové knihy: Lipińska, Semenovová a Urban

Dělnický aktivista, později interbrigadista ve Španělsku a naposledy protinacistický odbojář Jaroslav Klecan byl až donedávna považován za toho, který zradil. Napsal to o něm Julius Fučík v Reportáži, psané na oprátce. Pozoruhodným svědectvím o Klecanově povaze, přesvědčení i přirozeném rozhledu a intelektuálním nadání jsou objevené dopisy jeho španělské lásce Paquitě, které jí psal z francouzských koncentráků v letech 1939-1941. Patřil ke statečným Čechům, kteří se nebáli vzdorovat nespravedlnostem a násilí.

V šestnácti letech se Nině Guerrerové podařilo uniknout ze smrtící pasti sériového vraha. O jedenáct let později je z ní dospělá žena, zvláštní agentka FBI, která si poté, co internetem proletí video, na němž se efektivně vypořádává s útočníky, kteří ji napadli ve virginském parku, získá i legie fanoušků. Jenže se dívá i někdo jiný. Někdo, kdo Nině nemůže zapomenout starou křivdu.

Ve své druhé knize přináší autorka dvanáct praktických lekcí, jak změnit svůj život. Odkrývá, že vězení si vytváříme pouze v naší mysli a že jediný opravdový klíč k němu leží v naší kapse. Ať už se nám stane cokoli, vždy máme na vybranou, jak se k tomu postavíme a co s tím uděláme. Svoboda je naše každodenní volba a jen my sami se můžeme vymanit z role oběti a být tím, kým skutečně jsme.

Během jedné noční služby jsou s kolegou přivoláni k potyčce bezdomovců a narkomanů na kraji města, která skončí brutálním znásilněním a vraždou. A přestože pro většinu přítomných policistů zapadne noční výjezd do dlouhé řady hrůzných zážitků, pro Jardu se stává předzvěstí nešťastného sledu událostí, které obrátí naruby celou jeho budoucnost.

Kniha s výraznými autobiografickými prvky je netradičním ztvárněním osudů čtyř generací jedné české rodiny v průběhu 20. a 21. století. Rozvíjí se od konce první světové války, přes život v první republice, za okupace, rok 1948, 60. léta a pražské jaro, odchod do emigrace a život v SRN, na Havaji, v USA a v Austrálii a končí současností.

Když se jednoho květnového dopoledne notorický zlodějíček Krajka při docela obyčejné vloupačce rozhodne otevřít i dveře koupelny, netuší, jaká hrůzná podívaná na něj uvnitř čeká. O několik týdnů později po brutálním útoku sám umírá a detektivům zanechá jen několik zmatených a vystrašených vět o tom, co tehdy vlastně viděl. Anebo co si myslel, že vidí? Protože až do poslední chvíle není jisté, zda se vražda, o které mluví, skutečně stala. Chybí totiž mrtvé tělo. Text čtou herci Martin Preiss a Libor Hruška