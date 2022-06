Nové knihy: Kovaříková, Macek a Ruleová

Kateřina Čechová, první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Její svět se točí pouze kolem prezidentských povinností a její dcery. Na nic jiného nemá čas. Kéž by mohla někdy utéct na procházku a na skleničku do Starého Města, tak jako dříve, kdy ji nikdo neznal.

Jednoho dne se rozhodne, že si takový bláznivý výlet inkognito udělá, a potají se vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale. Náhoda ji zavede do tajemné zahrady, ve které bydlí sochař Petr, kvůli němuž se Kateřina následně vydává do města každou noc. Petr netuší, kdo je ta žena, do které se zamiloval, a Kateřina se bojí, že když to Petr zjistí, všechno pomíjivé kouzlo bude pryč.