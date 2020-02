Nové knihy: John Fenimore Cooper, Arthur Conan Doyle a František Pokorný

Děj příběhu se odehrává ve středověké Praze a hlavním hrdinou je stále Václav od Černého koně, podrychtář Starého Města pražského. V červenci roku 1401 leží před Prahou vojsko míšeňských markrabat a páni a rytíři, kteří měli zemi hájit, se spojili v Panskou jednotu a oblehli město z druhé strany. Pražští měšťané museli opustit dílny i krámy a hájit svou rodinu i majetek. Za dramatických událostí dochází k zrádnému otevření městských bran a pokusu o získání Longinova kopí, jež získal do dočasného držení císař Karel IV.

Houževnatost, odhodlání, dokonalé zvládnutí všech myslitelných způsobů boje. To jsou Navy Seals. V této vojenské síle se mísí odkaz bojovníků, římských legií a japonských samurajů. Seznamte se s historií a poznejte současnost Seals – od jejich prapůvodu coby žabích mužů na plážích Normandie až po dnešek, kdy operují na moři, ve vzduchu i na souši ve všech částech světa, od polárního kruhu po vyprahlou poušť.

Paměti důstojníka Františka Pokorného z let 1912–1920 umožňují vidět tehdejší bouři v Evropě a Rusku očima současníka. Světová válka jej odvedla ze školního kabinetu na východní frontu a do československých legií v Rusku. V jejich řadách si musel probojovat cestu domů, doslova kolem světa. V zápiscích a na fotografiích nenajdeme jen odraz války a politiky, legionář si všímal vzdálených krajů i každodenního života spolubojovníků.

Svéhlavý profesor a jeho novinářský přítel Ted Malone se vrací ve dvou příbězích, které v českém knižním vydání dosud nevyšly! Pavel Pecháček přeložil dva dobrodružné příběhy z pera slavného A. C. Doyla. Podaří se profesorovi ambiciózní vědecký experiment směřující do nitra Země? A co má za lubem tajemný vědec Theodore Nemor? Knihu doplňují stylové ilustrace od Miloslava Muškáta.