Nové knihy: Grotegutová, Bešťáková a Ahnhem

V roce 1821 se v malé osadě v kraji Jura narodí mladé mlynářce Louis Vuitton. Ve čtrnácti letech se rozhodne odejít hledat štěstí do Paříže. O třicet let později zakládá podnik s kufry. Svržení Ludvíka Filipa, válka proti Prusku, útěk Napoleona III., komuna nebo zrození republiky, nic z toho ho neodradí od cíle, který si stanovil: uspět. Louis Vuitton vytváří vlastní legendu, mýtus, který jeho syn Georges a vnuk Gaston budou pomalu, ale jistě a každý po svém naplňovat a zvětšovat.

Zkušená americká novinářka předkládá jedinečný a brilantní vhled do nejbizarnějšího a nejuzavřenějšího politického režimu na světě. Při získávání informací měla možnost pracovat nejen s lidmi z bezprostředního okolí Kim Čong-una, ale také s emigranty včetně těch, kteří zastávali v systému Severní Koreje vysoké funkce. Výsledkem je dokonalý portrét Dokonalého soudruha, zasazený do širších historických souvislostí i celé komunisticko-feudální „Kimovské“ dynastie.

Co dělat, když kočka musí být často doma sama? Jak ji zabavit, rozvíjet její pozornost, podchytit vrozenou vynalézavost a jakými aktivitami ji v uzavřeném prostoru zaměstnat tak, aby se nenudila a neničila zařízení? Koček chovaných v bytě přibývá a otázka nedostatku podnětů se řeší stále častěji, protože pokud kočka trpí izolací, výsledkem bývá problémové chování. Tato celobarevná praktická příručka nabízí celou řadu nápaditých tipů a jednoduchých her se snadno dostupnými pomůckami. Je určená všem milovníkům koček, kteří chtějí, aby jejich domácí mazlíčci dobře prospívali a úspěšně se socializovali.

Thriller švédského bestselleristy dohrává napínavou partii titulu Motiv X. Za každou vraždou se skrývá motiv. V jistých případech je to však bohužel pouhá iluze. Je noc a z přístavu u Helsingborgu vyplouvá nafukovací člun s jediným pasažérem. Na zádech má připevněný meč. Jeho úkol určila hrací kostka: Někdo musí zemřít. Jen ještě neví kdo.Místní policie se zatím snaží vyšetřit několik zdánlivě nesouvisejících případů vražd. Když se zdá, že už se jim to konečně podařilo, najde se další oběť a detektivové včetně Fabiana Riska si musí přiznat: Nic z toho, co víme, není pravda. Čte herec a dabér Pavel Soukup.