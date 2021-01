Nové knihy: Grangerová, Bauer, Klevisová a Čapek

Příběh odehrávající se na pozadí každodenních rodinných vztahů brilantně popisuje, jak se mohou dobře míněné lži v cizích rukou změnit ve smrtící pasti. Cizinec se vynoří odnikud, nikdo ho nezná. Nikomu není jasné, proč to dělá. Ale informace, které má, se nedají popřít. Zašeptá vám do ucha pár slov, rozmetá jimi váš svět na kousky a zmizí. Adam Price to právě zažil – ideální manželství, dva skvělí synové, velký dům, výborná práce. Pak mu ale cizinec prozradil tajemství o minulosti jeho ženy Corinne a Adamova iluze dokonalého života se rozplyne, jako by snad ani nikdy neexistovala.