Nové knihy: Foglar, Emmert a Kotleta

Ve středověku postihla grónské Vikingy dodnes úplně neobjasněná katastrofa. Celá jejich několikatisícová populace náhle zmizela a zanechala po sobě opuštěná obydlí a pole. Jde o jednu z velkých záhad lidské historie, kterou se nikdy nepodařilo spolehlivě vysvětlit. Oslo, současnost, dva cizí lidé, osamělí, nezapadající do současného světa, pronásledovaní zvláštně živými nočními můrami. Julia je žena se strachem ze závazků. Jejich osudy se nenadále protnou, když je prastarý vikingský symbol uroboros, had požírající vlastní ocas, dovede ke dveřím tajemného léčitele Leonarda Kolla.

Dobrodružství čtenářského klubu Rychlých šípů pokračuje ve druhém dílu stínadelské trilogie. Po několika měsících klidu jsou Vontové opět v pohybu. Nečekaná zpráva o znovunalezeném symbolu stínadelských, ježkovi v kleci spustí smršť nových událostí. Jejich hnutí ožije a schyluje se k volbě jejich vůdce, Velkého Vonta. Rychlé šípy se bez váhání pouštějí do pátrání po hlavolamu. Chtěly by totiž získat plánek létajícího kola, který je uvnitř hlavolamu ukrytý.

Přehledně strukturovaná kniha mapuje průběh osvobozování západních Čech americkou armádou v dubnu a květnu 1945 a následný několikaměsíční pobyt amerických vojáků v Československu. Text doplňuje množství dobových fotografií, z nichž mnohé jsou publikovány poprvé. Vedle všeobecně známých událostí, jako byla bitva o Cheb, vstup Američanů do Plzně či setkání se Sověty na nedaleké demarkační linii. Publikace připomíná také méně známá fakta, například vojenskou přítomnost Američanů v Hradci Králové, Kladně, Hořicích, Kralupech či Poděbradech v rámci mise Velichovky. Nebo účast praporu vlámských dobrovolníků v řadách americké armády.

Co všechno je třeba udělat, když čekáte do rodiny nový přírůstek, tentokrát v podobě roztomilého chundelatého čtyřnohého kamaráda? Tato příručka vám napoví, nač je třeba pamatovat, aby se váš nový pejsek u vás cítil dobře, prospíval a nic mu nechybělo. Dozvíte se, kde mu připravit místo na spaní, jaké bude potřebovat krmení a základní péči, proč jsou pro něj některé aktivity nebezpečné, a naopak jaké hry jsou pro něj vhodné, na co si dávat pozor při procházkách, jak pejska navyknout na společnost dalších zvířat v domácnosti a řadu dalších užitečných věcí.