Nové knihy: Evans, Gupta a Defoe

Sanjay Gupta: Bystřejší mozek

Jak zlepšit jeho výkon v každém věku. Zahoďte představu, že stáří znamená úpadek intelektu. Věda přináší dobré zprávy! Mozek si můžeme zlepšovat v každém věku: posilovat neuronové sítě, stimulovat růst nových mozkových buněk i odvracet degenerativní onemocnění. Je jen na nás, jak robustní kognitivní rezervu si vytvoříme. A nejlepší bude začít s tím hned. Autor vyvrací mýty o stárnutí a dokazuje, že větší vliv, než geny má na osud mozku náš životní styl.

Jan Melvil Publishing, 328 stran, 350 Kč

Obal knihy

Vesna Evans: Sametový domov

Jedenáctiletá Mája se po úprku z válečného Sarajeva ocitá se svým dvojčetem Adinem a rodiči v České republice. I když zpočátku nechápe, proč musela svou zem i kamarády opustit, časem si českou kulturu i komplikovanou češtinu nečekaně zamilovává. Ale pocit provinění, že nechala babičku v okupovaném území, je jí neustále v patách. Ani Májini rodiče to nemají jednoduché. Přišli o rodinu, peníze i vlast, ale i v cizí zemi musí fungovat a postarat se o budoucnost svých dětí. Silný příběh čtyřčlenné rodiny, která je nucena najít si nový domov, obsahuje autobiografické prvky a nabízí netradiční pohled na Českou republiku a její kulturu.

Moba, 280 stran, 264 Kč

Obal knihy

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Těžko bychom hledali čtenáře, který by už od dětských let neznal – většinou ovšem v úpravách či převyprávěních – jádro tohoto klasického díla anglické literatury. A kolik nejrůznějších robinsonád se inspirovalo během staletí Defoeovým barvitým líčením, které vzniklo již v roce 1719! Do češtiny byl Robinson Crusoe přeložen poprvé již roku 1797, důvěryhodný překlad však vyšel až o století později a novější verze pocházejí z let 1920 a 1933.

Českému čtenáři se nyní dostává do rukou zcela nový moderní překlad Martina Pokorného.

Odeon v edici Knihovna klasiků, 344 stran, 399 Kč

Obal knihy

Radek Malý: Básně na děrné štítky

Psaní strojem na děrné štítky má v nové sbírce Radka Malého nejen svůj formální půvab a neslouží jen jako záznam pozoruhodného tvůrčího procesu, ale také ustavuje svá pravidla, kouzla a omezení.

Ta se odrazila v rázu a atmosféře Básní na děrné štítky, které zachycují s lehce absurdním nádechem uchvácený a uchvacující souboj s nimi: kdykoli nadreálné a surreálné na okamžik odpočívá, vlichocuje se neúprosná realita.

Intimní příběh, skrytý roztroušeně uvnitř, může být polknut světem imaginace nebo jej smí čtenář v jednotlivých básních stopovat.

Odeon – Edice poezie (Svazek 8), 80 stran, 199 Kč

Obal knihy

Kolektiv autorů: Dnes ještě ne

Radomír nemá pocit, že by mu v životě něco scházelo, dokud na šachovém fóru nepotká Jarmilu. Kdežto Milan je na tom přesně naopak – Gábinu sice miluje, ale jeden večer, ten dnešní večer by potřeboval strávit bez ní. Jarek by Annu a jejich dvě děti nejraději neopustil už ani na vteřinu – a nic by neměnil, zatímco rodinu Tomáše čeká úplně nový začátek a namísto života ve městě stará chalupa na venkově. Každou kapitolu napsal jiný autor (mimo jiné Ondřej Neff, Petra Soukupová či Marek Epstein).

Listen, 168 stran, 299 Kč

Obal knihy

Zuzana Součková: Po schodech nahoru, po čumáku dolů

Nezkrotná autorka tentokrát napsala živelnou knihu, která popírá veškerá pravidla psaní. Knihu Po schodech nahoru, po čumáku dolů vlastně nelze žánrově zařadit. Bez upozornění se zde prolíná humorný fejeton ze života s povídkou, která je absolutní fikcí, za níž následuje romantická úvaha. Čtenář vlastně vůbec neví, co bude číst a co najde na další stránce. Až do posledního řádku je udržován v napětí otázkou – Co přijde teď...? Je tohle ze života, nebo se to nemohlo nikdy doopravdy stát?

Ikar, 200 stran, 299 Kč

Obal knihy

Martin Vačkář: S Japonskem v srdci

Říká se, že vášeň japonských žen se podobá spíš skrytým oceánským proudům než hořící hranici. A podobné je to i se samotným Japonskem. Pod povrchem proudí nekonečné množství barev, chutí a emocí, které každého návštěvníka zanechají v němém úžasu. Na jedné straně jedna z nejmodernějších zemí na světě a na druhé pevné kořeny spojené s tradicí a velice sofistikovanou kulturou. Mílovými skoky uhání vstříc budoucnosti, ale zároveň zůstává pevně ukotvena v minulosti, která tak definuje složitou japonskou duši. Autor v knize nezapomíná ani na dodnes platné praktické tipy a postřehy, které jistě ocení každý správný cestovatel.

Universum, 360 stran,399 Kč

Obal knihy

Českem od severu k jihu – Stezka středozemím

Známý cestovatel Jan Hocek, autor Severní stezky a Jižní stezky, se nyní vydal napříč středozemím, tedy od nejsevernějšího bodu České republiky až po bod nejjižnější. Vznikla tak další, téměř 600 kilometrů dlouhá trasa pro pěší i cyklisty vedoucí podél toků řek, přes kopcovité úseky i mezi zajímavými kulturními památkami Česka.

Universum, 184 stran, 499 Kč

Obal knihy

Matt Haig: Půlnoční knihovna

Román Půlnoční knihovna se v zahraničí stal hitem téměř okamžitě po svém vydání. Jeho úspěch byl korunován vítězstvím v anketě Goodreads Choice Award 2020, kde získal ocenění v kategorii fikce. Je tedy nasnadě, že audio verze na sebe nenechala dlouho čekat a vychází jako audiokniha v režii Jitky Škápíkové. Zaujme všechny milovníky nevšedních a dobře vyprávěných příběhů. Text čte herečka Petra Špalková.

OneHotBook, 10 hodin 43 minut, 389 Kč