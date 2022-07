Nové knihy: Christie, Brownová a Beran

Jennifer Probstová: Italské léto

Workoholička Francesca je úspěšná ve všech oblastech svého života kromě jedné – rodiny. Nedokáže si vyhradit čas na svou dceru Allegru, se kterou se prakticky odcizily. Když se Allegra zaplete s novou partou a zatknou ji za držení drog, Francesca vyhoví přání své matky Sophie, a všechny tři se společně vypraví na velkolepou pouť do Itálie po stopách rodinných předků.

Sophia ví, že její děvčata mají problémy a zoufale potřebují změnu. Pro žádnou z nich to však nebude snadná cesta. Pomohou jim ruiny starověkého Říma, kostelíky v Assisi a zvlněné kopce Toskánska uvědomit si důležitost rodinných pout, než bude pozdě...?

Ikar, 392 stran, 399 Kč

Lorraine Brownová: Vlak do Paříže

Hannah a její přítel Simon jsou zamilovaní a zdá se, že jedou po stejné koleji. Právě jsou na cestě vlakem do Amsterdamu, kde se má konat svatba Simonovy sestry. Nic však nejde podle plánu. Vlak doběhnou na poslední chvíli, jejich kupé je již obsazené, a nefunguje ani klimatizace. Hannah si chce alespoň na chvíli odpočinout, Simon už spí, ale co hůř – chrápe. Vydá se proto do jiného vagónu, aby jen na pár chvil zavřela oči. Když se však ráno probudí, zjistí, že se vagóny jejich vlaku rozpojily, a ona už nejede do Amsterdamu jako Simon, ale do Paříže. Bez zavazadel a bez Simona je nucena strávit celý jeden den v nejromantičtějším městě Evropy. Do cesty se jí připlete pohledný Francouz Léo.

Ikar, 312 stran, 329 Kč

Agatha Christie: Letní záhady

Rozložte lehátka na pláž či do stínu stromů a užijte si povídky plné mistrných odhalení a závěrečných třešniček na dortu. A k tomu přidejte i jednu bonusovou kapitolu, autorčinu vzpomínku na letní tragikomickou příhodu z dětství.

Tucet napínavých příběhů situovaných do parných dnů a nocí, stvořených samotnou královnou zločinu a sestavených do této sbírky, určené nejen pro prázdninové večery.

Kalibr, 264 stran, 359 Kč

Alexandr Litviněnko, Jurij Felštinskij, Tomáš Lemešani: Rusko v plamenech

V českém překladu právě vychází kniha zavražděného elitního agenta KGB a FSB Alexandra Litviněnka. Napsal ji společně s historikem Jurijem Felštinským a popisuje v ní, jak se dostal Putin k moci a jak režim v Rusku ovládly tajné služby.

Aktivity tajných služeb jako FSB, či GRU, která stála také za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích, podněcování války v Čečensku a jak se Vladimir Putin plíživě dostal do Kremlu.

Kniha také popisuje transformaci bývalé KGB v síť nových tajných služeb a způsob, jak tyto služby stvořily autoritativní režim v Rusku.

Universum, 296 stran, 329 Kč

Elena Bellmar: Odplata za chamtivost

Po úspěšném vyřešení svého prvního případu na Mallorce se chce vyšetřovatel Toni Morales konečně pustit do nevyřešené vraždy svého nevlastního bratra. Události však nabírají rychlý spád. V hotelu je během rekonstrukce nalezeno zazděné tělo ženy a za podivných okolností umírá majitel bytu. Toni Morales se navíc obává, že se v jeho týmu objevuje někdo, komu nemůže důvěřovat. A možná má právě tento člověk něco společného se smrtí jeho nevlastního bratra.

Moba, 288 stran, 276 Kč

František Niedl: Dotek zla

Život už zavál Michala Daberta, bývalého příslušníka francouzské Cizinecké legie, do mnoha koutů světa, takže si nyní chce užít zaslouženého odpočinku i společnosti své krásné přítelkyně Joan Hartingové. Ale nebyl by to Dabert, aby ho po nějaké době nezačalo pálit dobré bydlo. A tak jako na zavolanou přichází nabídka na ochranu soudce, rodinného přítele Joan, který je původně pozval na návštěvu k Velkým kanadským jezerům. Zdá se však, že soudci nejde jen o ochranu vlastní osoby.

Moba, 344 stran, 279 Kč

Ladislav Beran: A zabij ho potichu

Známý písecký autor, emeritní komisař kriminální služby Ladislav Beran, předkládá tentokrát čtenářům několik povídek z konce třicátých let minulého století, kdy v Písku získávala věhlas legendární četnická pátrací stanice. Již názvy povídek, např. Poklad z půdy, Nebožtík, který neměl jméno, Útěk z lapáku, Černý den galerky, Objednejte si pohřeb, pane štábní, Podvazková aféra štábního strážmistra Hřebejka, Zpackaná kasařská premiéra či Zločin v parku slibují napínavé čtení. Štábní kapitán Votruba, zkušený velitel pátračky, si umí poradit nejen s některými poklesky svých podřízených, ale umí si zjednat i respekt tehdejší, stále nepolepšitelné galerky.

Moba, 280 stran, 238 Kč

Naďa Kverková: Vraždy mezi koly

Co všechno je jedinec schopen udělat pro získání pokladu nedozírné hodnoty? Je ochoten zradit svoji vlast, nejbližší, rodinu anebo obětovat i svoji čest a profesní kredit? Kam až je schopen zajít, když zjistí, že má na dosah ruky ztracený židovský poklad, o kterém se od 2. světové války tradují jen zkazky? A co je cennější: život, nebo čest? Stojí za vraždami v poklidném okresním městečku peníze, sex, láska, nebo něco úplně jiného? A kdo drží trumfy k odhalení případu? Je to policie, nebo je o krok před nimi tajemný stín? O tom všem je kriminální příběh z prostředí, kde se jen zdánlivě vše točí okolo výroby automobilů s okřídleným šípem.

Moba, 368 stran, 299 Kč

Kelly Bowenová: Byt nad Seinou

Tři ženy rozdělené časem, tři osudy odehrávající se v nebezpečné i vzkvétající Paříži. Aurelia, Sophie i Estelle musí najít odvahu, čelit nástrahám měnícího se světa a napsat další kapitolu v historii své rodiny.

Metafora, 368 stran, 449 Kč

Suleika Jaouadová: Mezi dvěma světy

V létě po promoci na vysoké škole se Suleika Jaouadová chystala, jak se říká v promočních projevech, vstoupit „do skutečného světa“, ovšem leukemie s pouze pětatřicetiprocentní šancí na přežití jí změnila život.

Jak má znovu vstoupit do světa a začít zase žít? Jak získat zpátky to, o co přišla? Suleika Jaouadová se se svým novým nejlepším přítelem Oscarem, křížencem teriéra, vydala na stodenní, 15 tisíc mil dlouhou cestu po své zemi. Rozhodla se setkat s některými z lidí, kteří jí psali v průběhu jejích let v nemocnici.

Jota, 328 stran, 398 Kč