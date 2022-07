Nové knihy: Čechová, Fenwick a Kerkeling

Aurélie a André jsou šťastný milenecký pár. Na naléhání svého nakladatele uspořádá André s velkým úspěchem autorské čtení. Jeho publikum, především ženské, mu leží u nohou. André si užívá pozornosti, ve skutečnosti ho ale zaměstnává něco úplně jiného. Chtěl by požádat Aurélii, ženu svého života, v den svatého Valentýna o ruku. Právě toho dne ale dostane Auréliina restaurace nečekaně michelinskou hvězdu. Malá restaurace čelí nečekanému náporu hostů. O to větší je její zklamání, když se následně zjistí, že existuje ještě další restaurace s názvem Le Temps des Cerises nedaleko Paříže, které to ocenění ve skutečnosti náleží.