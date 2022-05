Nové knihy: Blakeová, Bellová a Gorkij

Maxim Gorkij: Zrození člověka

Maxim Gorkij (1868–1936) je jednou z nejpozoruhodnějších postav ruské literatury. Tento skutečný „muž z lidu“ právě mezi oním lidem čerpal témata pro svá malá i velká díla – a tak je i hodnocení jeho tvorby velmi rozmanité: jedni ho označují za génia a mistra literární epiky, jiní zase za pouhého sběratele laciných banalit.

Zvláštní místo v jeho uměleckém odkazu zaujímají povídky, jimiž začínal a jejichž psaní se věnoval po celý život. Jak se zdá, zejména autorovy povídky hravě překonávají propast času, která dělí dobu jejich vzniku a dnešek.

Povídky vybral a nově přeložil Libor Dvořák.

Odeon v edici Knihovna klasiků, 280 stran, 399 Kč

Obal knihy Foto: Odeon v edici Knihovna klasiků

David Lagercrantz: Temnota

Hans Rekke je charismatický profesor s geniálním hudebním talentem a dokonalou pozorovací schopností.

Když upozorní policii, že ve vyšetřování zdánlivě vyřešené vraždy muže utlučeného kamenem na stockholmském předměstí figuruje příliš mnoho nejasností, ostřílení detektivové ho neberou vážně. Mají už přece podezřelého, problémového rváče z pochybné čtvrti plné přistěhovalců. Důkazy do sebe zapadají, svědecké výpovědi se shodují. Jen obviněný stále zapírá...

Policistka Micaela Vargasová je sice zatím mladá a nezkušená, ale jako jediná tuší, že profesor má zřejmě pravdu. Kniha vyjde také jako audiokniha pod nakladatelskou značkou Témbr.

Kalibr, 360 stran, 499 Kč

Obal knihy Foto: Kalibr

Louise Pennyová: Království slepých

Přestože je inspektor Armand Gamache jako velitel Sureté du Québec stále suspendovaný, rozhodně nezahálí. Snaží se vystopovat zásilku nebezpečných drog, než se dostanou mezi lidi a začnou je zabíjet.

Vše se ještě víc zkomplikuje, když obdrží podivné pozvání na starý opuštěný statek a zjistí, že ho úplně cizí žena jmenovala likvidátorem své závěti – spolu s Myrnou Landersovou, majitelkou knihkupectví v městečku Three Pines, a jakýmsi mladíkem z Montrealu. Nikdo z nich zesnulou neznal. Navíc stará paní odkazuje dědicům bohatství, které nikdy neměla. Nebo měla...?

Kalibr, 448 stran, 499 Kč

Obal knihy Foto: Kalibr

Maria Nikolaiová: Čokoládovna – Osudová léta

Stuttgart v létě 1936. Mladá čokolatiérka Viktoria musí přerušit školení ve Francii, neboť rodinná čokoládovna potřebuje její pomoc. Doba je nejistá, rodině Rothmannových hrozí vyvlastnění...

Zatímco se Viktoria a její matka Judith brání všemi prostředky, objeví se ve Stuttgartu pohledný americký podnikatel Andrew Miller, který rozbouří nejen Viktoriin citový život, ale nabízí i východisko ze složité situace.

Závěrečný, třetí díl úspěšné rodinné ságy.

Ikar, 408 stran, 449 Kč

Obal knihy Foto: Ikar

Corina Bomannová: Barvy krásy - Sophiina naděje

Sophia Krohnová ztratí v mládí všechno: domov, svou vlast, víru v lásku. Probíjí se tvrdými učňovskými léty, zažije pařížskou eleganci a blyštivý svět newyorských královen kosmetiky Heleny Rubinsteinové a Elizabeth Ardenové.

Berlín 1926. Rozrušená, těhotná Sophia opouští dům rodičů. Její otec ji už nechce vidět, matka se utápí v slzách. Když posléze Sophia stane před svým milencem, pochopí, že musí jejich dítě vychovat sama. Navíc jako neprovdaná.

Naprosto zoufalá odjíždí s přítelkyní do Paříže, kde se jí naskytne jedinečná příležitost. Slavná Helena Rubinsteinová je Sophiiným šarmem a jedním z jejích vlastnoručně zhotovených krémů nadšená. A nabídne jí, aby pracovala pro její impérium krásy. Sophia se tak plná naděje v nové štěstí vydává do New Yorku.

Ikar, 376 stran, 499 Kč

Obal knihy Foto: Ikar

Maxime Chattam: Ďábel si počká

Zadržený kurýr převáží něco mnohem horšího než zásilku drog. V brlohu, který vypadá jako předsíň pekla, je nalezen muž s podříznutým hrdlem. Dvojice teenagerů chladnokrevně postřílí desítky pasažérů vysokorychlostního vlaku TGV. Zdraví lidé umírají ve svých domovech s tváří vyjadřující nepopsatelnou hrůzu. Ludivine Vanckerová z oddělení vyšetřování pařížského četnického sboru po svých zkušenostech s absolutním zlem a spolčením brutálních zločinců před dvěma lety brzy pochopí, že všechny tyto případy nejspíš spojuje jedna krvavá nit, jedna chladná psychopatická, manipulativní osobnost – a mladé vyšetřovatelce nic nemůže zabránit ve sledování stop vedoucích od pachatelů k líhni jejich zvrácené inspirace.

Metafora, 496 stran, 499 Kč

Obal knihy Foto: Metafora

Anthony Doerr: Město v oblacích

Třináctiletá Anna se živí jako vyšívačka v Konstantinopoli a fascinuje ji příběh o městě v oblacích. Chlapec Omeir se na druhé straně hradeb spolu se sultánovou armádou připravuje na obléhání města. Je rok 1453.

O pět set let později se osmdesátník Zénón v idažské knihovně snaží spolu s pěti školáky nazkoušet divadelní hru podle starověkého příběhu. Mezi policemi plnými knih ale tiká bomba, nastražená mladým idealistou Seymourem, který se celý život cítí v pasti.

A v nedaleké budoucnosti se dívka jménem Konstance, uvězněná v neprodyšně uzavřené komoře na palubě vesmírné lodi, snaží sepsat na útržky papíru příběh o naivním pastýři Aithónovi, jejž jí vyprávěl její otec.

Anna, Omeir, Seymour, Zénón i Konstance jsou snílci a v očích druhých vyvrhelové, kteří v sobě dokážou objevit naději a důvtip tváří v tvář tomu největšímu nebezpečí. Ač se to na první pohled nezdá, jejich životy jsou dokonale propojené.

Moba, 640 stran, 479 Kč

Obal knihy Foto: Moba

Jessica Anya Blauová: Mary Jane

Baltimore, 1975. Čtrnáctiletá Mary Jane ráda vaří s matkou, zpívá v kostelním sboru a těší se z výběru těch nejlepších broadwayských muzikálů, který si její rodina předplácí. Coby stydlivá knihomolka má radost, když se jí podaří získat letní brigádu jako chůva v rodině místního doktora. Počestná práce, jak říká její matka, v počestném domě.

Zvenčí dům počestně opravdu vypadá, ale uvnitř panuje doslova i přeneseně chaos. A co je ještě horší (kdyby o tom věděla Mary Janeina matka, což neví), doktor je psychiatr a celé léto si vyhradil na důležitou práci: pomáhá jedné slavné rockové hvězdě s odvykací léčbou. Týden poté, co Mary Jane nastoupí do rodiny jako chůva, se rocker do domu nastěhuje i s manželkou, proslulou herečkou.

Jota, 328 stran, 398 Kč

Obal knihy Foto: Jota

Melanie Blakeová: Mrchy

Děj nás zavede do zákulisí světa seriálového dramatu Falcon Bay, telenovely, kterou zná celý svět. Má sice miliony fanoušků, ale pravdou je i to, že dny a slávy seriálu jsou dávno pryč. Falcon Bay se natáčí doslova v ráji – na soukromém ostrově v kanálu La Manche; dokonalá destinace pro dokonalou telenovelu ale sama o sobě není vším. Po dvaceti letech vysílání docházejí produkci nápady i šťáva a sledovanost strmě klesá. Do soukolí vstupuje nová americká majitelka, rozhodnutá udělat všechno, aby se seriál stal opět jedničkou v žebříčcích sledovanosti. Televizní svět ale dávno není jen o talentu, dobré práci, skvělých nápadech a radosti z tvorby a hraní; je tvrdý a drsný. Mnohem více spíše o penězích, dravosti, neohlížení se na druhé – a intrikách. Hlavně tedy o tom, kdo je schopný čeho – a kdo umí kde mistrně zatahat za ty správné nitky, obrátit se na ty správné lidi.

Jota, 416 stran, 398 Kč

Obal knihy Foto: Jota

Lukáš Havlas: 180 stupňů

Čtveřice bývalých spolužáků z vysoké školy prožívá s partnerkami rozdílné příběhy, ale kromě přátelství je spojuje zásadní životní zkušenost. Všichni si prošli dobrými i zlými časy a poznali, jak pomíjivé mohou být chvilky štěstí a jak je třeba si jich vážit. Těžký osud některé z nich v mžiku připraví o veškerý dosavadní standard a musí vyvinout velké úsilí, aby se mohli vrátit do života, na který byli zvyklí. Za cenu odříkání, ponížení i zločinu.

BizBooks, 207 stran, 254 Kč

Obal knihy Foto: BizBooks

Louie Kemp, Kinky Friedman: Dylan a já - Padesát let dobrodružství

Kemp se setkal poprvé s o rok starším budoucím písničkářem v jedenácti letech. Z Bobbyho Zimmermana se stal Bob Dylan a z něj velkoobchodník s rybami. Zůstali přátelé po celý život. Oba úspěšní, každý v tom svém. Na společné příhody, dobrodružství a cesty nyní Louie Kemp poprvé vzpomíná. V knize vystupuje Marlon Brando, Allen Ginsberg, Joni Mitchellová, Joan Baezová, Dennis Hopper a mnoho dalších známých i neznámých osob a osobností.

Galén, 243 stran, 287 Kč

Obal knihy Foto: Galén

Bianca Bellová: Ostrov

Kupec Izar se na Ostrově po letech opět shledá s kněžnou Núrit, tentokrát se však namísto milostných hrátek opájejí kouzlem starých příběhů. Co všechno charismatický obchodník za dobu jejich odloučení prožil? Jak si svůdná kráska mezitím vedla v roli panovnice? A za jakých okolností se vlastně jejich cesty kdysi rozešly? Odpovědi by snad mohl nabídnout Izarův cestovní deník, který si co do poutavosti nezadá s exotickým dobrodružným románem a na jehož stránkách se mísí křesťanská tradice s orientální smyslností. Za mikrofonem se vystřídali herci Taťjana Medvecká a Jan Vlasák.

OneHotBook, 5 hodin 53 minut, 329 Kč, (CD mp3 za 349 Kč)