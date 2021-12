Nové knihy: Black, Wrightová a Kosatík

Advokátka Dani Rollinsová je v soudní síni neústupná – při obhajobě nevinných lidí tlačí soudce a státní zástupce až do krajnosti. Když se setká s Teddym Thornem, mentálně postiženým teenagerem obviněným z distribuce drog, je přesvědčená, že to celé bude snadná záležitost. Jenže žalobci se snaží soudit Teddyho jako dospělého, a to by ho čekal přísný trest. V Dani postupně sílí podezření, že Teddy je využíván jako pěšák v jakési zlověstné hře.