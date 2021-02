Nová kapela snů? Bruno Mars, Anderson Paak a kultovní baskytarista Bootsy Collins

Bootsy Collins (vl. jménem William Earl Collins) je uveden jako zvláštní host. Tato ikonická postava působí na americké hudební scéně od šedesátých let. Hrál skoro na všech albech kultovních sestav Funkadelic a Parliament a mimo jiné natočil basu do hitu Get Up (l Feel Like Being a) Sex Machine Jamese Browna. Poměrně nedávno (2017) vydal vynikající sólo desku World Wide Funk, kde hostují Stanley Clarke a Victor Wooten.