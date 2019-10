Nová DVD: Bolest a sláva a Yesterday

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Nyní se ale jeho svět hroutí, cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod.