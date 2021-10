Nová alba: Mirek Kemel, Biffy Clyro, Duran Duran, Lana Del Rey a další

Vydavatelství Animal Music poslalo do světa nové album písničkáře a karikaturisty deníku Právo Mirka Kemela. Jmenuje se Vlčí stopy a on na něm spolupracoval s producentem Petrem Ostrouchovem a jeho kapelou Blue Shadows. Většina písniček vznikala v době lockdownu, který Kemel z velké části trávil na chalupě. Podivné časy se podle něho propsaly i do textů.