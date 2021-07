Nová alba: Lana Del Rey, Laura Mvula a Jimmy Barnes

Letos 19. března vydala americká zpěvačka Lana Del Rey sedmé studiové album Chemtrails over the Country Club. O den později oznámila, že její další kolekce vyjde v červenci. Novinka Blue Banisters je avizována jako další kapitola příběhu Lany Del Rey.

Britská soulová, jazzová a r’n’b zpěvačka Laura Mvula patří k zajímavým úkazům ostrovní hudební scény. Pink Noise je její třetí studiové album. Přichází pět let po minulém počinu The Dreaming Room. Mvula o něm hovoří jako o tom, které chtěla vždy nahrát. Jsou na něm patrné vlivy hudby osmdesátých let.