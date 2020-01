Nová alba: Eminem, Algiers i Halsey

Americký raper Eminem vydal bez ohlášení v pořadí jedenácté studiové album Music to Be Murdered By. Vychází pod jménem Eminemova „reinkarnovaného” alter ega Slima Shadyho. Na desce, kterou produkoval mimo jiné Dr. Dre, je dvacet skladeb, v nichž hostují Skylar Grey, Ed Sheeran, Young M.A. nebo nedávno zesnulý Juice WRLD. Dva ze tří verzí coverů desky jsou parafrází na stejnojmenné album Jeffa Alexandera z roku 1958, na jehož přebalu se objevuje král hororů Alfred Hitchcock. Ten byl rovněž velkou inspirací pro desku.