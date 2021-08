Nová alba: Billie Eilish, Leon Bridges a Bombarďák

Happier Than Ever je druhé studiové album americké zpěvačky a skladatelky Billie Eilish, Písničky napsala se svým bratrem a producentem Finneasem O’Connellem. Jako největší inspiraci desky uvedla sebereflexi. Písně vyprávějí o stinných stránkách slávy, když čerpají ze zpěvaččina nedávného kariérního vzestupu.

Gold Diggers Sound není jen album, je to i studio, retro bar a hotel na nenápadném místě v Los Angeles. Je to to místo, na kterém se umělec a skladatel Leon Bridges, který mimo jiné získal cenu Grammy, ponořil do svých nahrávacích seancí. Deska nabízí příběhy z hudebníkova života. Každá píseň je odrazem jeho zkušeností a vztahů.