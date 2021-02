Nezapomínky Karla Hvížďaly

Své dosud tři vydané knížky, v nichž se vracel do dětství, mládí i do časů profesionální kariéry, rozšířil o zcela nový díl, pojmenovaný Šváb nereptá. Poslední kapitolu nazval Přicházení, aby vyjádřil situaci, kdy se po dvanácti letech exilu vrátil a zjistil, že nemůže jít o jednorázový akt, ale o proces vstřebávání národní zkušenosti z časů, kdy působil v Německu.

Upřímně se vyznává, proč se i tam rozhodl psát pro československé publikum. Když totiž v němčině, nikoli v rodném jazyce, vytvořil rozhlasové hry, zjistil, že režiséři je četli jinak, než jak je on napsal a zamýšlel. Zjistil si, že když se cesta zužuje, svítíme si na ni pouze světlem vlastního já. A proto se rozhodl pro interview, v němž bývá většinou vše řečeno jasně a jednoznačně.

Podobné to bylo v prosinci 1989, kdy nakladatelství Melantrich vydalo jeho Dálkový výslech s Václavem Havlem, do té doby ilegálně převážený s vydáním z Londýna z roku 1986. I ten je dnes historií, ale pro srovnání s ní nedocenitelný.

A připomíná jména, k nimž by se i čtenář měl vracet. Jako k těm, s nimiž on strávil v roce 1989 Vánoce, bylo to na statku rodiny Stegrů v Tyrolích, ostatně jako každý rok v exilu. Václav Bělohradský, Magdalena Jetelová, Petr Král, Jindra Toman, Jan Kerhart, Petr Steiner a další.