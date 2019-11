Nesbø i Harry Hole v té nejlepší formě

V případě nejnovějšího románu Jo Nesbøa Nůž (Kniha Zlín, přeložila Kateřina Krištůfková, 582 stran), už dvanáctého v řadě, lze odpovědět jednoznačně kladně. I když osudy řady hlavních postav souvisejí s předcházejícími knihami. V příběhu se znovu objevuje lidská kreatura Svein Finne, kterého policista Harry Hole nejenže postřelil, ale i dostal do kriminálu. Za osmnáct znásilnění vyfasovala tato sadistická zrůda dvacet let vězení. Přitom zdůrazňovala, že v žádném případě nešlo o znásilnění. „Hlas přírody“ prý stojí nad pozemskými zákony.

Už stárnoucí a s alkoholem stále zápasící Hole se probudí s třeštící hlavou vedle mrtvoly. Je celý od krve a nemá ponětí, co se vlastně stalo. Mohl by spáchat starý, přestože svérázný kriminalista zločin? To je jedna z mnoha otázek, které před čtenáře i novou šéfku osloského oddělení vražd Katrine Brattovou a její spolupracovníky autor staví.