Nový překlad slavné Wildeovy hry se může jmenovat Jak je důležité mít Filipa, rozhodl soud

Název hry zní v originále The Importance of Being Earnest, přičemž slovo earnest znamená seriózní či vážný, ale zároveň zní stejně jako křestní jméno Ernest. V češtině se fraška hrávala například pod názvy Na čem záleží nebo Můj přítel Bunbury. Až překladatel Jiří Zdeněk Novák v roce 1949 přišel na to, jak název přeložit s využitím českého idiomu „míti filipa”, byť se významově nekryje s anglickým „being earnest”, což si vyžádalo také změny v dialozích. Výsledkem byl titul Jak je důležité míti Filipa. Hra pod tímto názvem slavila na českých jevištích úspěchy.

V roce 2012 přišel Pavel Dominik s novým překladem hry, který opatřil názvem Jak důležité je mít Filipa. Dědic práv předešlého překladatele Adam Novák ale podal žalobu, se kterou uspěl u Městského soudu v Praze. Podle první instance je použití jména Filip a obratu „míti filipa” jako slovní hříčky v divadelní hře autorským dílem, je chráněno proti neoprávněnému užití a podléhá souhlasu nositele práv. Novák podle soudu při vymýšlení českého názvu pracoval s obsahem hry a tvůrčím způsobem nalezl odpovídající jméno a vlastnost pro danou postavu.

Vrchní soud v Praze ale vyhověl Dominikovu odvolání a žalobu zamítl. Názvu Jak je důležité míti Filipa nepřiznal povahu díla ve smyslu autorského zákona. Podle vrchního soudu čeština nemá jiné slovní spojení, které by zachovalo ducha původního názvu, a tak překladatel vlastně neměl tvůrčí prostor a možnost převést titul do češtiny věrně jiným způsobem. Pokud Dominik zvolil stejný princip, nelze v tom spatřovat zásah do Novákových autorských práv.

Běžný obrat nelze chránit

NS nyní uvedl, že samostatnou autorskoprávní ochranu nelze přiznat ani běžnému jménu Filip, ani obratu „míti filipa”, který se v češtině používal už dříve. „Jedná se tak o volný prvek, který patří do 'obecného fondu',” rozhodl NS. Co se týče celého názvu, Novák podle NS použil metodu funkční substituce a jako první dospěl k vhodnému řešení.

„Takový výsledek se však při použití zmíněné metody nabízel jako jediný možný, měla-li být slovní hříčka původního díla zachována,” konstatoval NS. Novák tedy při použití metody funkční substituce neměl podle NS „dostatečný prostor pro tvůrčí svobodu ve smyslu autorskoprávním”.