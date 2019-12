Návrat osmdesátek. A-ha vystoupí v Praze

A-ha se rozhodla své evropské turné věnovat pětatřicátému výročí nejslavnějšího alba Hunting High and Low, kde se nacházel i jejich největší hit Take On Me. Po desítkách let tvoří skupinu stále tři původní členové Morten Harket, Magne Furuholmen a Paul Waaktaar-Savoy.

Ti založili popovou formaci v norské metropoli Oslu v roce 1982. S písničkou Take On Me prorazili do světa a stali se jedním ze symbolů „osmdesátkového“ popu. Ačkoliv natočili celkem desítku alb, na vrchol už se nevrátili a v devadesátých letech to vypadalo, že skončí. Rozhodli se ale pro comeback a začali produkovat i nový materiál - poslední deska Cast in Steel vyšla v roce 2015.

„Je nám ctí přivézt poprvé do České republiky hudební ikonu osmdesátých let, norskou poprockovou kapelu A-ha. V Praze zahájí turné, které si připomene jejich obrovský hit Take On Me, jenž je stále populární po celém světě a dočkal se mnoha coververzí dalších slavných kapel, včetně legend jako jsou Metallica nebo Weezer,“ sdělil Ladislav Vajdička z BrainZone International.

Na koncertě nejdříve odehrají celé debutové album Hunting High and Low z roku 1985 a poté dojde i na současnější materiál.