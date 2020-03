Naďa Válová a Bára Basiková mají společný klip a vyjedou na Šťastné turné

Obě zpěvačky se představí v samostatných blocích se svým best of, takže Basiková provede třeba i hity ze začátku devadesátých let Veni Domine a Souměrná, výběr z muzikálů Co je na tom tak zlého a Most přes minulost. Válová vybrala náročné pěvecké party Mamá, Jednoho dne se vrátíš a samozřejmě skladby z jejího alba Černá. Společně pak v průběhu devadesátiminutového koncertu zazpívají několik duetů.