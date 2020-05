Načeva pokřtí album Zdivočelí koně, inspirovali ji zakázaní básníci

Pavel Zajíček v roce 1973 společně s Milanem Hlavsou založil kapelu DG 307. V roce 1976 byl spolu se členy kapely The Plastic People of the Universe zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k vězení. Po svém návratu z emigrace DG 307 obnovil a do nedávné doby také vystupoval.