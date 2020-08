Na Soundtracku Poděbrady představili ukázky z show iMucha. Premiéru bude mít v květnu

Na vnějších zdech ožily v animacích dívky ze slavných plakátů a obrazů českého malíře Alfonse Muchy, šperky nebo plátna Slovanské epopeje. Byla to ochutnávka z toho, na co se lze těšit v premiéře celé show 19. května příštího roku v pražské O2 universum.

Její pracovní název byl Drawman. „Na představení pracujeme tři roky. Příběh zraje, několikrát jsme předělali scénář, v tuto chvíli máme šestnáctou verzi, a současně jsme o názvu hovořili se zahraničními partnery. Shodli jsme se na tom, že aby bylo jasnější, o co jde, přejmenujeme show na iMucha,“ objasnil Právu Michal Dvořák, tvůrce celé show a současně ředitel festivalu Soundtrack Poděbrady.

Na margo letošního narychlo připraveného festivalu, který se musel kvůli pandemii koronaviru vzdát původního programu a přesunout ho na příští rok, řekl: „Dělat něco ve veřejném prostoru vnímám jako občanskou povinnost. Je pro nás důležité prezentovat kulturu. Na čtvrtečním koncertu Michala Hrůzy, který Soundrack Poděbrady otevřel, bylo patrné, jak jsou lidé nadšení. Připomnělo mi to atmosféru v naší společnosti v devadesátých letech, kdy bylo všechno nové a lidé byli na všechno natěšení,“ dodal Dvořák.

Sobotní večer bude věnován profilovému koncertu Ondřeje Soukupa. V rámci

The Best of Soundtrack zazní z hlavní scény v podání Filharmonie Hradec Králové ukázky filmové hudby z jeho titulů Tmavomodrý svět, Kolja, Vratné lahve, Lída Baarová, Requiem pro panenku, Akumulátor 1 a další. Přidána bude ukázka k chystanému filmu Juraje Jakubiska Perinbaba a dva svety.