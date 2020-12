Na Biskupském dvoře se potká Churchill s Napoleonem

„Nechci vůbec přemýšlet o tom, že by to mělo být jinak a s naprostým, pozitivním přesvědčením říkám, že na poslední květnový týden připravujeme s kolegy Šotkovským a Štěpánem představení na Biskupský dvůr, které zatím nese pracovní název Napoleon. Text i samotná inscenace určitě potěší všechny diváky, kteří náš styl a rukopis znají z našich předchozích autorských počinů. Mimo jiné budeme sledovat devět dnů, které jsou s pobytem veleslavného vojevůdce a imperátora v našem regionu v roce 1805 spojené. Načrtli jsme opět velký prostor pro naše oblíbené fabulace, založené na dějinných faktech. Samozřejmě, nikomu z nás se moc nechce prozrazovat cokoliv o něčem, co je ve stádiu vzniku. Co můžeme prozradit je to, že tak jak tomu bylo u komické operetky o Mendelovi, poeticko-lyrickém provedení Cyrila a Metoděje a dalších originálních inscenací se nám už i pro Napoleona v hlavách zrodil originální druh žánru,“ uvedl jeden ze spoluautorů Stano Slovák.