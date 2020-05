Muzikanti bez festivalů vymýšlejí alternativní program. Hrát budou na lodi, zahrádkách i online

Pro mnohé je totiž příjem z hraní na letních festivalech pro celoroční rozpočet klíčový, přinejmenším důležitý. Právu to ozřejmil Tomáš „Jugi“ Staněk, bubeník skupiny UDG a manažer několika zpěváků a kapel.

„Léto je pro řadu muzikantů u nás hlavním zdrojem obživy. Na začátku roku mívají pauzy a dovolené, také více zkoušejí. Na jaře a na podzim absolvují koncertní turné, ale v době od května do konce září zúročují časy příprav a na vystoupeních na divácky hojně navštěvovaných letních festivalech vydělávají peníze. Nyní nastala krize a všichni muzikanti ji musí přežít. Každý musí takříkajíc snížit náklady a dopřát si méně komfortu,“ sdělil.

„Zarezervovali jsme si tři lodě, domluvili jsme se s prvními kapelami a jednáme s dalšími. Zájem od muzikantů a kapel je obrovský. Chtěli bychom začít na konci května a táhnout to až do srpna. Na parnících vzniknou jakési letní kluby, do kterých bude vpuštěn jen takový počet diváků, který bude odpovídat nařízení vlády,“ vysvětlil Staněk.