Muzeum Franze Kafky: Pohled na život a dílo

Výstava je rozdělena do dvou částí nazvaných Existenciální prostor a Imaginární topografie.

První fáze vstupu do Kafkova světa ukazuje, co s ním rodné město dělalo, jak tvarovalo jeho život a jakou stopu v něm zanechalo. „Praha na Kafku působila celou svou proměňující silou a uzavírala ho v existenciálním prostoru, do něhož může vstoupit jen tak, že pohled připoutá k povrchu věci,“ uvedl pro Právo Tomáš Kašička z Muzea Franze Kafky. Deníky a objemná korespondence se členy rodiny, přáteli, snoubenkami a nakladateli, které muzeum nabízí, jsou dokladem vlivu magického města.