Mirai se vrátili do klubu. Slavík putoval mezi diváky

Mirai na koncert přinesli vítěznou slavičí cenu, pokřtili nové album Maneki neko a rovnou si převzali zlatou desku za jeho prodej. A byl to moc příjemný večer.

„Zisk Českého slavíka v kategorii Skupina roku nás extrémně překvapil. Vůbec jsme netušili, že by to tak mohlo dopadnout. Pár lidí nám sice říkalo, že letos vyhrajeme, jenže my to nebrali moc vážně,“ řekl Právu v šatně chvíli před nedělním koncertem zpěvák a kytarista Mirai Navrátil.

„Po pátečním ceremoniálu jsme udělali pár rozhovorů a potom jsme v Hudebním divadle Karlín vykecávali až do ranních hodin s kolegy z branže. Byl to moc příjemný večer,“ dodal baskytarista Michal Stulík.

V sobotu pak Mirai Navrátil tančil v televizním pořadu StarDance a v neděli odehrál s kapelou první koncert po slavičím trumfu. Původně byly naplánované postupně tři klubové. Nakonec se kvůli novým pandemickým opatřením odehrál jen jeden, ten pražský. Vystoupení v Brně a Frýdku-Místku skupina přesunula na příští rok. „Záměr byl mít takové koncerty, jaké jsme měli ve svých začátcích,“ objasnil Stulík.

Křest alba. Zleva kytarista Tomáš Javůrek, producent Ondřej Fiedler, zástupce vydavatele Jiří Kouba, kameraman a režisér Ondřej Kudyn, zpěvák a kytarista Mirai Navrátil, bubeník Šimon Bílý a za ním baskytarista Michal Stulík. Foto: @ilonagerasymova

V pražském Rock Café Mirai nikdy v minulosti nevystoupili. Zpěvák Mirai Navrátil v něm ale před osmi lety hrál se svou předcházející skupinou Dolls In The Factory.

„Bohužel jsme před koncertem neměli ani jednu zkoušku. Já v posledních dnech zkouším spíše slowfox a sambu,“ sdělil s úsměvem před startem nedělního vystoupení Navrátil s odkazem na své účinkování v pořadu StarDance. Mimochodem, během koncertu pak divákům přiznal, že by neměl problém s tím, kdyby už byl ze soutěže vyřazen, a vyzval je, aby to se zasíláním hlasů pro něho napříště tolik nepřeháněli.

„Jestli budeme dělat chyby, anebo nebudeme, není pro tento koncert až tak důležité,“ podotkl před jeho začátkem. „V minulosti jsme do detailu řešili, co a kdy na pódiu řeknu, v jakém pořadí budeme písně hrát a podobně. Tentokrát postupně odehrajeme všechny z nového alba a následně pár starších. Vše další bude přicházet během vystoupení.“

Přiznal ještě, že on sám nové písničky stoprocentně neumí, a proto měl vůbec poprvé v historii kapely během koncertu k dispozici čtecí zařízení, na kterém mu běžely texty nových skladeb. „Věřím, že je to poprvé a naposledy. Jindy už ho nechci,“ vysvětlil.

Všechny nové písně

Mirai odehráli v první části koncertu skladby z nového alba ve stejném pořadí, v jakém na něm jsou. Hned po úvodních Básních (Je mi to jedno) se Navrátil zeptal diváků, jestli už album slyšeli. Jakmile od nich zaznělo dostatečné množství hlasitých přitakání, vyzval je, aby se v následujících okamžicích přidali zpěvem. To se pak dělo opakovaně, celý večer.

Cenu Český slavík kapela přinesla do Rock Café s sebou a udělala s ní to, co v minulosti se svou první soškou Anděla. Poslala ji během koncertu mezi diváky a požádala je, aby ji na pódium, až se jí dostatečně nabaží, vrátili. A tak putovala sálem z rukou do rukou. Každý se s ní fotil, a když si nadělal dostatek snímků a vyfotografoval s cenou i své okolí, poslal ji dál.

V Rock Café bylo vyprodáno. Foto: @ilonagerasymova

Po Akorát, předposlední písničce z nového alba, došlo na avizovaný křest. Kmotrem desky byl její producent Ondřej Fiedler. Jiří Kouba z vydavatelské společnosti Universal Music pak přinesl kapele slušivě zarámovanou Zlatou desku, kterou získala díky dobrým prodejním výsledkům hned v prvních dnech po vydání.

Po Lítej (Davidovi), poslední skladbě z novinky, se čtveřice s diváky rozloučila a z pódia odešla. Několik minut je nechala čekat, aby se poté vrátila a zahrála ještě několik svých starších známých kousků. Samozřejmě za společného zpívání většiny lidí v sále a jejich i vlastního nadšení z toho, že k takovému koncertu vůbec došlo.