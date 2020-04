Ministerstvo kultury vypsalo konkurz na šéfa Národní galerie

Vypsání konkurzu ministr kultury Lubomír Zaorálek oznámil přesně rok poté, co jeho předchůdce Antonín Staněk (oba ČSSD) odvolal tehdejšího ředitele galerie Jiřího Fajta. Spolu s ním zbavil funkce i ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Oba dva šéfy Staněk odvolal s odkazem na hospodářská pochybení. Staněk před rokem vedením NGP dočasně pověřil ekonoma Ivana Morávka a vypsal výběrová řízení na nové ředitele obou institucí. Zaorálek je po svém nástupu na ministerstvo zrušil. V případě NGP odvolal Morávka a řízením galerie pověřil Anne-Marii Nedomu.

Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené a vícekolové. V prvním kole budou hodnoceny kvalifikační předpoklady uchazečů. Do dalšího kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru. Zaorálek už dříve řekl, že ministerstvo také některé osobnosti samo osloví. Podmínky konkurzu, k nimž patří zkušenosti s řízením veřejných institucí, s prací v kulturní instituci, vzdělání nebo odborné zkušenosti v oblasti dějin umění či zkušenosti s řízením projektů investiční výstavby, jsou na webu MK.

Zaorálek před Velikonocemi řekl, že ani vzhledem k nouzovému stavu nevidí důvody pro to odkládat původní plán, který zveřejnil loni v září po svém nástupu do funkce. Kritéria výběrového řízení pro ministerstvo připravovala Garanční rada Národní galerie, jíž předsedá architekt Josef Pleskot a kterou loni v září Zaorálek po svém nástupu do čela resortu zřídil. Zaorálek řekl, že Pleskot bude předsedat i výběrové komisi.