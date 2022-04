Mimořádně zdařilá audioknižní Noc v Lisabonu

Dramatický příběh bez patosu sahá od velmi niterných poloh naprostého zoufalství k zářivým zábleskům naděje, od krutosti a bezmoci jí čelit po nezlomnou lásku, od víry v záchranu po naprostý zmar. To všechno přináší především přesvědčivé dialogy velkého německého mistra slova, reprodukované s úžasnou empatií a vyvážeností Václavem Neužilem.

Remarque svůj proslulý román napsal v roce 1962 a vrací se v něm o dvacet roků nazpět do doby stupňující se druhé světové války. Současným pohledem je v něm až děsivé, jak aktuální a živoucí jsou osudy běženců štvaných válkou právě teď o osmdesát let později.

V roce 1942 představuje portugalská metropole Lisabon v podstatě poslední možnost, jak uniknout z Evropy zanesené nacistickým morem do vysněné země za oceánem. Na řece Tejo kotví loď, která má následujícího dne vyplout do Ameriky a stát se záchranou pro ty, kdo mají to štěstí, že vlastní lodní lístek a americké vízum.