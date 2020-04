Miloš Pokorný: Chci odlehčené ráno, bez tlaku na srandu

Odstartovali jsme 1. dubna a doufám, že to posluchači nebrali jako aprílový fór a naladili si v 7:00 hodin ráno rádio Expres FM! Mým cílem je přinést do éteru trochu jiný druh morning show, než si u nás můžete naladit. Řekněme, že chceme lehce rozčeřit vody. Ranní klub, jak se relace jmenuje, budeme vysílat každý všední den od 7:00 do 10:00 hodin.

Od začátku jsem měl naprosto jasno v tom, že nebudu jakkoli variovat ve dvojici. I tato nabídka tady byla. Přišel jsem s vytvořením ranního teamu, který se se mnou bude plnohodnotně podílet na vysílání. Celé to dostalo, jak jsem říkal, název Ranní klub, jelikož to bude postupně klubové prvky a benefity obsahovat.

Budu kombinovat informace a řekněme zábavu. Chci odlehčené ráno, bez prvotního tlaku na „srandu“ plus kvalitní a aktuální informace. Síla Seznamu a jeho obsahových služeb jako informačního zdroje je velká, nevyužít tento potenciál by byl hřích. Hosty budu mít různorodé, od zpěváků přes hasiče, herce, spisovatele a tak dále. Primárně chci, aby to posluchače zaujalo a mě/nás to bavilo.