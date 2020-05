MikAel zpívá v lovesongu Alone Together o osamělosti

Rok po vydání svého povedeného alba Easy představil zpěvák, skladatel a hudebník MikAel novinku s názvem Alone Together. A byť by se s ohledem na název singlu (Sami spolu) mohlo zdát, že se jedná o další píseň s koronavirovým tématem, není to tak.