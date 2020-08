Michal Škapa jako průvodce po současných městských strukturách

Tato výstava tedy pracuje s vizuálními výtvarnými prostředky, které můžeme potkávat, pokud jsme všímaví, na svých každodenních procházkách v betonové džungli. Hned první akryl na plátně Hlavolam jako by symbolizoval rozpínavost postmoderních megapolí. V horní části obrazu přetéká obludná betonová masa do pásu zeleně ve střední části a do vesnických domků zcela dole. Snad chce autor vsugerovat otázku, jestli je taková rozpínavost současných velkoměst vůbec žádoucí.