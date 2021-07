Marilyn Monroe prý zabil Bobby Kennedy

Proč Rothmiller, který knihu napsal se spisovatelem Douglasem Thompsonem, čekal tolik let, než zásadní informace zveřejnil? Tvrdí, že se bál, a ještě stále má obavy. Podle jeho slov ale vyšetřovatelé smrti herečky již většinou nežijí, a tak mu prý nehrozí pomsta. Od vyšetřování případu uplynulo bezmála šedesát let a on dospěl k závěru, že i po tak dlouhé době by svět měl pravdu o smrti Marilyn Monroe znát.